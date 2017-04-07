Не дочекавшись безвізу: у Тернополі взяли хабар за позачергове оформлення паспорта
Обласна прокуратура займається розслідуванням за фактом вимагання та одержання посадовими особами Управління державної міграційної служби в Тернопільській області хабара за позачергове оформлення закордонних паспортів.
Виявилося, що працівники установи вже не раз практикували збагачення, вимагаючи гроші у громадян за оформлення термінових закордонних паспортів.
6 квітня 2017 року слідчі провели обшук в Управлінні державної міграційцної служби.
Тривають інші слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).
За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області.