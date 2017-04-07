Не дочекавшись безвізу: у Тернополі взяли хабар за позачергове оформлення паспорта

Обласна прокуратура займається розслідуванням за фактом вимагання та одержання посадовими особами Управління державної міграційної служби в Тернопільській області хабара за позачергове оформлення закордонних паспортів.

Виявилося, що працівники установи вже не раз практикували збагачення, вимагаючи гроші у громадян за оформлення термінових закордонних паспортів.

6 квітня 2017 року слідчі провели обшук в Управлінні державної міграційцної служби.

Тривають інші слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області.