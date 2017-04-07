Medialab Ternopil – простір для реалізації творчих проектів
Чергові заняття в “Medialab” (ПК “Березіль”, УД “Перемога”):
– Курс лекцій по вихованню дітей від Марини Орап
07 квітня, п’ятниця, 18:00-19:30, УД “Перемога”, прес-центр, 2 пов.
– Графічний малюнок аніме
09 квітня, неділя,10:00-11:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
– Музична імпровізація
09 квітня, неділя,11:00-13:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
– Програмування для дітей в програмі Scratch ( 1 група)
09 квітня, неділя, 14:00-15:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
– Програмування для дітей в програмі Scratch (2 група)
09 квітня, неділя, 16:00-17:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
– English Drama Club
09 квітня, неділя, 15:30-18:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 20 каб.
– Соціоніка
09 квітня, неділя, 17:00-19:00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
– Створення музики в програмі Fruitty Loops
22 квітня, субота,15:00-16.00, ПК “Березіль”, 2 пов, 18 каб.
ПРОЕКТИ:
– Озвучення казки тернопільської письменниці Валентини Семеняк “Хто загубив усмішку?”
– Відеопоезія
Детальніше за телефоном: 096-467-03-52.