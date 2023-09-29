Небесне військо поповнив Роман Мищишин
Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у Небесне військо. Повідомляє Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП.
Такою високою і страшною є ціна нашої свободи.
13 березня 2023 року в районі Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов’язок, загинув солдат МИЩИШИН Роман Мирославович, 1996 р.н.
Лише тепер Роман навіки повертається додому, в своє рідне село Жуків.
Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Разом із Вами схиляємо голови у глибокій скорботі…
Ми завжди будемо пам’ятати та шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.
Вічна та світла пам’ять!