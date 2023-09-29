Небесне військо поповнив Роман Мищишин

Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у Небесне військо. Повідомляє Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП.

Такою високою і страшною є ціна нашої свободи.

13 березня 2023 року в районі Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов’язок, загинув солдат МИЩИШИН Роман Мирославович, 1996 р.н.

Лише тепер Роман навіки повертається додому, в своє рідне село Жуків.

Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Разом із Вами схиляємо голови у глибокій скорботі…

Ми завжди будемо пам’ятати та шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Вічна та світла пам’ять!

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