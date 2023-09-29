Справа Камінського: розпочався судовий процес щодо незаконної приватизації залізничної лікарні та підробки документів

В Тернопільському міськрайонному суді допитали свідків у справі про незаконну приватизацію приміщення залізничної лікарні та підробку документів колишнім заступником голови Тернопільської міської ради Володимиром Камінським.

За словами прокурора обласної прокуратури Ігоря Середзінського, у 2015 міська рада передала в оренду товариству “Бонус Медікус” приміщення залізничної лікарні площею понад 3 тисячі квадратних метрів. До цього там діяв Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр.

“У цьому приміщенні після довгострокової оренди, з метою приватизації треба зробити першочергові поліпшення. Оскільки закон дозволяє право на приватизацію надати найперше орендареві, то він згідно з законодавством, має поліпшити стан приміщення. Вказаний об’єкт був оцінений більше 10 мільйонів гривень і мав бути виставлений на аукціон на сесії міської ради. Приміщення передане ТОВ “Бонус Медікус” орендареві без проведення процедури аукціону. Об’єкт знаходиться, м’яко кажучи, в занедбаному стані. Вартість складає 35 мільйонів гривень – це те, що встановлено експертизою в межах цього провадження”, – зазначив Середзінський.

За словами прокурора, були підроблені документи про виконання робіт з реставрації та пристосування приміщення лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на понад 4 мільйони гривень, хоча задекларовані роботи не були виконані.

Прокоментувати кореспондентам Суспільному пред’явлені судом обвинувачення Володимир Камінський відмовився. Захисник його інтересів, до якого за коментарем теж звернулися кореспонденти Суспільного, сказав:

“Для того, щоб давати коментарі, я мушу спочатку з ним погодити” .

Наразі до суду скеровані обвинувальні акти стосовно чотирьох людей, причетних до спроби незаконної приватизації будівлі колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка, – розповів Ігор Середзінський.

Як відомо, у 2016 році міська рада зареєструвала право власності на земельну ділянку на вулиці Івана Франка, 3. Саме за цією адресою розміщена будівля, в якій раніше знаходилась залізнична лікарня. Далі на підставі двох рішень виконавчого комітету міська рада передала в оренду ТзОВ “Бонус Медікус” два нежитлових приміщення у КП “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр”. Фактично це й було приміщення залізничної лікарні, яке поділили на дві частини.

У червні 2021 року інспектору будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Тернопільській області повідомлено про підозру. Чиновник вніс завідомо неправдиву інформацію про виконані роботи з реконструкції будівлі колишньої залізничної лікарні в м. Тернополі (ч. 1 ст. 366 КК України).

Рівно через рік колишньому заступнику Тернопільського міського голови Володимиру Камінському повідомлено про підозру в організації приватизації комунального майна, шляхом підроблення й використання підроблених документів.

5 грудня 2022 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області закрили провадження щодо приватизації пам’ятки архітектури – приміщення залізничної лікарні. Відповідачі за позовом Тернопільської обласної прокуратури добровільно скасували оскаржувані рішення.

До цього Тернопільська прокуратура уже звернулася до суду в інтересах держави до Тернопільської міської ради, виконавчого комітету Тернопільської міської ради та третіх сторін на боці відповідача з вимогою визнати незаконними та скасувати вищевказані рішення. Тоді прокурори встановили, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні на вулиці Івана Франка в Тернополі намагалися відчужити за заниженою у сім разів вартістю на підставі підроблених документів. Після судових слухань, які тривали майже два роки, міськрада скасувала свої рішення.

Суспільне