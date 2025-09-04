Тернопільський диякон УПЦ мобілізований до лав ЗСУ: офіційні коментарі

У Тернополі мобілізували диякона кафедрального собору свв. мцц. Віри, Надії, Любові та Софії, Василія Марка. Про це повідомила прес-служба Тернопільської єпархії Української Православної Церкви в соціальних мережах, закликавши вірян до молитов за свого клірика.

У повідомленні зазначено, що Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) забрав диякона 3 вересня, і на момент публікації інформації його ще не відпустили. Єпархія просить вірян помолитися за клірика та тих священнослужителів, які вже перебувають на військовій службі в лавах ЗСУ.

«Дорогі брати і сестри! Тернопільська єпархія Української Православної Церкви просить всіх сугубих молитв за клірика кафедрального собору свв. мцц. Віри, Надії, Любові та Софії м. Тернопіль диякона Василія Марка. Вчора Тернопільське ТЦК забрало диякона Василія і досі не відпускають!» — йдеться в повідомленні на сторінці єпархії.

У прес-службі Тернопільського обласного ТЦК та СП “Погляду” прокоментували мобілізацію диякона, зазначаючи, що Василь Марко був мобілізований в загальному порядку. За словами представників ТЦК, відповідно до законодавства України, під час дії воєнного стану мобілізації підлягають всі громадяни, які не мають законних підстав для відстрочки, бронювання або звільнення від служби. У випадку з дияконом Марком, відстрочка чи бронювання не застосовувались.

«Законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність законних підстав для відстрочки, бронювання або звільнення. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», гр. Марко Василь правом на відстрочку не користувався, не був заброньований у встановленому законом порядку, як наслідок підлягає мобілізації на загальних підставах», — зазначили в ТЦК.

Крім того, Тернопільська єпархія УПЦ вказала й на інших священників, які проходять службу у лавах ЗСУ, зокрема:

Архімандрита Пафнутія,

Протоієрея Ігоря,

Протоієрея Юрія,

Протоієрея Георгія,

Протоієрея Іоанна,

Диякона Василія Марка.

Цей факт вкотре підтверджує важливість духовної підтримки та служіння священнослужителів, які долучаються до захисту держави на фронті, не зважаючи на їх релігійний статус.

Мобілізація священнослужителів та інших громадян на загальних підставах є звичайною практикою у воєнний час, однак викликає дискусії в суспільстві щодо можливості застосування відстрочки для духовенства. За словами представників ТЦК, мобілізація відбувається відповідно до законодавства України, яке не передбачає винятків для священнослужителів.

Зараз диякон Василь Марко знаходиться в розпорядженні військових і виконує свої обов’язки в рамках мобілізації. Віряни ж у цей час продовжують молитися за нього, а також за інших священників та військових, які боронять Україну від ворога.