Поліція подала в розшук Михайла Вовка з Теребовлі

Відділенням поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України ( дезертирство) розшукується підозрюваний громадянин Вовк Михайло Ярославович, 1972 р.н., уродженець та житель м. Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області, який умисно ухиляється від явки до ДБР у м. Миколаєві.

Прикмети розшукуваного:

зріст – середній, близько 165-175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротко стрижене, темного кольору. На вигляд – близько 50-55 років. Особливих прикмет не має.

Володіє українською .

Просимо орієнтувати на розшук даного громадянина особовий склад ввіреного підрозділу, придані сили, громадськість, інші можливості.

Відповідь незалежного від результату просимо надіслати на нашу адресу:

48100, Тернопільська область, м. Теребовля, вул. С. Стрільців, 13



Тел. 96-587-0824.

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