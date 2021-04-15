Неподалік Тернопільської ОДА знайшли вибухівку

Мінометну міну та артснаряд, який знайшли поблизу Тернопільської облдержадміністрації, знешкодили піротехніки.

Небезпечні знахідки виявили під час проведення земляних робіт на території будівельного майданчика, що на вулиці Опільського у Тернополі.

«Виявлений вибухонебезпечний предмет є мінометною міною ММ-120 мм часів Другої світової війни», – зазначили в обласному управлінні ДСНС.

Також піротехніки у полі поблизу села Троянівка Гусятинської громади вилучили та знешкодили шляхом контрольованого підриву один артснаряд АС-76 мм теж часів Другої світової війни.