16:31 | 15.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Неподалік Тернопільської ОДА знайшли вибухівку

tata 0 Views Прокоментуй!
Мінометну міну та артснаряд, який знайшли поблизу Тернопільської облдержадміністрації, знешкодили піротехніки.

Небезпечні знахідки виявили під час проведення земляних робіт на території будівельного майданчика, що на вулиці Опільського у Тернополі.

«Виявлений вибухонебезпечний предмет є мінометною міною ММ-120 мм часів Другої світової війни», – зазначили в обласному управлінні ДСНС.

Також піротехніки у полі поблизу села Троянівка Гусятинської громади вилучили та знешкодили шляхом контрольованого підриву один артснаряд АС-76 мм теж часів Другої світової війни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *