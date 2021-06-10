У частині Тернополя не буде води 16-17 червня

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж, із 00 год 16 червня до 24 год 17 червня буде припинено водопостачання в центральній частині Тернополя, мікрорайонах “Новий Світ”, “Старий Парк”, на вулицях Текстильна, Поліська (промислова зона), в районі вулиць Татарська-Деповська-Дівоча-Чайковського-Монастириського, Чернівецька-Гребінки-Садова.

За словами начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Ганни Загородної, уже опівночі 17 червня вода поступово з`являтиметься у помешканнях тернополян, однак міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде непридатною для вживання в питних цілях чи приготування їжі. Повністю водопостачання буде відновлено вранці 18 червня.

За час відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов – заміни пожежних гідрантів, запірної арматури на вузлових місцях мережі, підключення новозбудованих об’єктів тощо.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” рекомендує споживачам завчасно зробити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що промивання водопровідних мереж – це процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж для покращення якості питної води.