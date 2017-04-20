Німецькому підприємству на Тернопільщині потрібні працівники

Мешканців Чортківського, Бучацького, Борщівського, Гусятинського, Монастириського районів ТОВ «СЕ Бортнетце-Україна» запрошує на роботу. Пропонована вакансія — в’язальник схемних джгутів, кабелів та джгутів (без вимог до освіти та досвіду роботи).

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю о 13.30 за адресою: м. Чортків, вул. В. Великого 29 Е.

Гарантовані права працівників «СЕБН-УА»: офіційне працевлаштування (весь спектр соціальних послуг), заробітна плата від 4200, безкоштовне транспортування працівників до місця роботи по місту та районах Тернопільської області, безкоштовне медичне страхування, гарячі обіди з частковою оплатою (60 %) за кошти підприємства, безпечні умови праці, забезпечення спецодягом, спецвзуттям, належними санітарно-побутовими умовами.

Також представлена можливість кар’єрного росту та професійного розвитку. Передбачається й тринадцята зарплата, доплата 35% за роботу в нічний час, 20 % за роботу у вечірні години та мотиваційні програми.

Довідки за номерами телефонів: 095 260 07 03; 067 653 53 10; 0 800 508 712