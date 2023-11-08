Різдвяний піст у 2023 році відзначатиметься по-новому, але його правила не зміняться.

Різдвяний піст – один із найтриваліших постів у році, призначений для підготовки християн до радісної події Різдва Христового. Протягом цього періоду віруючі прагнуть очистити свої душі та тіла. На час посту православні обмежують себе не тільки у м’ясній та молочній їжі, а й у розвагах.

Історично початок Різдвяного посту пов’язаний з пам’яттю апостола Пилипа, тому він також відомий як Пилипів піст.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий юліанський церковний календар. В результаті церковної реформи змінилася дата святкування Різдва, а отже, і дати початку та закінчення Різдвяного посту. Ми розповімо вам про час початку Різдвяного посту і про те, хто може бути звільнений від його дотримання.

Коли Різдвяний піст 2023

Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів перед Різдвом. З переходом на новоюліанський календар Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня. А Різдвяний піст 2023 за новим стилем починається 15 листопада і закінчується 24 грудня.

Деякі українці продовжать відзначати Різдво 7 січня за старим стилем. В такому випадку дотримуватись Різдвяного посту їм потрібно з 28 листопада 2023 року по 6 січня 2024 року.

Останній день перед постом, коли ще дозволена м’ясна і молочна їжа, у православних називається заговини. Заговини на Різдвяний піст за новим стилем будуть 14 листопада, а за старим – 27 листопада.

Різдвяний піст – що можна їсти

У Різдвяний піст дотримуються суворих правил харчування, які передбачають повне виключення з раціону м’яса, яєць та молочних продуктів. Водночас від дня тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст.

По середах і п’ятницях протягом Різдвяного посту дотримуються сухоїдіння, що означає вживання тільки неперероблених продуктів, які не пройшли термічної обробки. В останній тиждень посту сухе харчування також поширюється на понеділок.

По понеділках можна вживати гарячі страви без використання соняшникової олії, а по вівторках та четвергах додавання олії дозволено. У вихідні дні пост вважається менш суворим, і віруючим дозволено навіть вживати рибу та вино.

Хто може не дотримуватися посту

Християнський піст повинен допомогти людині, а не нашкодити. Тож люди зі слабким здоров’ям можуть не постити, якщо відмова від м’яса і молочних продуктів шкодить їхньому організму.

Також від посту звільняються люди, які знаходяться в складних життєвих умовах, де дотримання посту неможливе. Наприклад, посту можуть не дотримуватися військові на передовій і жителі прифронтових територій. Це не буде вважатися гріхом, адже в таких умовах немає можливості скласти повноцінний пісний раціон.

Ось кому можна не дотримуватися посту:

діти до 14 років;

люди зі слабким здоров’ям, хронічними захворюваннями, віковими хворобами:

вагітні жінки і годуючі мами;

мандрівники, які довго перебувають у дорозі;

військовослужбовці та жителі зони бойових дій.

Також якщо ви відчуваєте, що не зможете повністю дотримуватися всіх правил Різдвяного посту, то спробуйте почати з малого. Наприклад, відмовтеся від м’яса, яєць і молочних продуктів на вказаний період, але готуйте гарячу їжу в дні сухоїдіння.