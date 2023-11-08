Брати-стоматологи Степан і Володимир Бабини з Тернопільщини лікують воїнів на фронті

Упродовж десяти днів у жовтні двоє братів-стоматологів Степан і Володимир Бабини із села Дорогичівка Товстенської громади лікували українських захисників на передовій. Дізналися про потребу в медиках для мобільної стоматології від БО «Центр спасіння життя» — відразу зголосилися. Придбали квитки на потяг до Краматорська і вирушили в зону бойових дій. Лікували зуби воїнам на волонтерських засадах. Брати зачинили на той час свою клініку вдома, присвятили час і зусилля для підтримки захисників. Від початку масштабного вторгнення вони долучалися до тероборони краю, приймали переселенців, які утікали з-під обстрілів, нині разом із односельчанами невтомно допомагають воїнам із Дорогичівки, – пише “НОВА Тернопільська газета”.

Стоматологія братів Бабинів у Дорогичівці

Брати-стоматологи мають власну клініку в рідному селі. Володимир працює стоматологом десять років, Степан — вісім. І хоча в Дорогичівці небагато мешканців, та пацієнтів вистачає — звертаються люди з довколишніх сіл. Українських захисників Бабини лікують безкоштовно, але не завжди воїни мають змогу під час відпустки викроїти день-другий, щоб навідатись у стоматологію. Власне тому брати поїхали з допомогою до них на передову.

— Дорогичівка розташована за 30 км від Бучача, за 40 км від Чорткова, за 35 км від Заліщиків, за 30 від Городенки, за 100 від Тернополя та від Івано-Франківська, поруч нема стоматологій, тому в нас людно, — розповідає Степан. — Маємо мікроскоп, ідемо в ногу з часом. Із перших днів масштабного вторгнення ми з братом паралельно з роботою долучалися до тероборони нашої громади, приймали біженців, шукали для них прихисток. Від Дорогичівки на передовій — вісім військовослужбовців. Підтримуємо з ними зв’язок, стараємося забезпечити необхідним. За зібрані односельчанами кошти закупили обладнання «Starlink», зарядні станції, біноклі та інше спорядження. Радо зустрічаємо захисників-земляків у нашій клініці, але вони не завжди мають можливість прийти до нас під час короткої відпустки.

Якось нам потрапило оголошення про роботу мобільної стоматології на Донеччині. Вирішили з братом їхати, зареєструвалися, вирушили в дорогу. Це всеукраїнська програма від БО «Центр спасіння життя», яка, окрім стоматологічної допомоги, займається евакуацією хворих із зони бойових дій, а також протезуванням воїнів. У їхній мобільній стоматології почергово добровільно працюють медики із різних куточків України.

Своїм дружинам ми з Володимиром зізнались, що їдемо до Краматорська, а ось батькам — ні. Не хотіли, щоб вони хвилювалися, тому сказали, що маємо роботу в стоматологічній академії в Полтаві. Проте недовго вдалося таїти, бо ж ми комунікували на передовій з односельчанами, а ще нас позначили в соцмережах. Рідні вболівали за нас, а ми старалися бути там корисними.

Зубний біль на фронті нереально терпіти

У Краматорську брати-стоматологи працювали у складі двох мобільних бригад. Степан спеціалізується у хірургічному напрямку, а Володимир — терапевтичному. За десять днів надали допомогу близько 50 бійцям. У прифронтових містах більшість стоматологій зачинені, лікарі повиїжджали. Медзаклади працюють, але там великі черги до спеціалістів. Мобільні стоматології вкрай потрібні для воїнів, щоб полікуватись у воєнних умовах.

— Стоматологія на колесах від БО «Центр спасіння життя» працює в зоні бойових дій вже більше року. По лінії фронту надають медичні послуги ще кілька мобільних бригад, але цього недостатньо, бо Україну захищають багато воїнів, — продовжує співрозмовник. — Ми з братом працювали на два автомобілі у бойовому ритмі (усміхається, — авт.). Воїни попередньо записуються, але не всі можуть вчасно прибути в клініку, бо на фронті не сильно сплануєш час. Хотілося побачитись із воїнами-земляками, полікувати їх, тож ми повідомили, що прибули на Схід. Приємною була зустріч із односельчанином Василем Тримблюком. Інші воїни з нашого села не змогли приїхати, бо перебували далеко від нас, мали бойові завдання. Проте ми порекомендували їм підлікувати зуби в наступної бригади медиків. Біля лінії фронту не так легко знайти стоматологію. Добре, якщо не сильно турбують проблемні зуби, а якщо на «нулі» дошкуляє нестерпний біль, то годі терпіти. Власне тому мобільні стоматології там надзвичайно потрібні.

Військові підривають здоров’я на фронті, відповідно у них псуються зуби. «Скільки часу твої зуби не бачили щітки і пасти?» — запитав я одного із захисників. «Десь два-три тижні», — зізнався. Всі ми розуміємо, що в окопах нема можливості особливо дбати про гігієну. Захисники іноді не мають змоги поїсти, мерзнуть, ходять по коліна в болоті… Про зуби взагалі не йде тоді мова. У мобільну стоматологію приходив молодий воїн, який за півтора року втратив багато зубів. Мій товариш їхав воювати із добрим станом зубів, а навідався під час відпустки до нас у селі — карієс на карієсі. Все це передусім через неналежну гігієну, а ще через стреси. Негативні фактори впливають на людський організм.

Воїни вражені, що на передовій є можливість безкоштовно полікувати зуби. Знаємо стоматолога із Заліщиків, який від минулого року несе службу в ЗСУ. Розуміючи потребу в наданні захисникам медичної допомоги, хоче придбати для їхньої бригади автомобіль мобільної стоматології. Плануємо з братом ще колись поїхати на фронт, щоб лікувати воїнів. Коли ми були на Сході, наша мама святкувала 55-ий ювілей. Задумались, як би її привітати. Допомогли нам захисники! Зняли невеличкий ролик із побажаннями. Незабутньо! Війна, на жаль, триває, тому важливо продовжувати допомагати захисникам, хто де може і де не може. Це наша спільна боротьба за незалежність і за мирне життя в Україні.