14:18 | 8.11.2023
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«Армії відновлення» на Тернопільщині виплатили 2,5 млн.тис. грн зарплати

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На Тернопільщині діє проєкт «Армія відновлення». За цей рік учасникам виплатили 2 млн 522 тис. грн зарплати.
Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, виконували ряд інших робіт.

За останніми даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 177 договорів, згідно з якими залучили до таких робіт майже 800 зареєстрованих безробітних.

Для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:
▪️збереження статусу безробітного на весь період їх виконання;
▪️заробітна плата (не нижче мінімальної – 6700 грн);
▪️соціальний захист і гарантії;
▪️легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);
▪️страховий стаж.


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