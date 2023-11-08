«Армії відновлення» на Тернопільщині виплатили 2,5 млн.тис. грн зарплати
На Тернопільщині діє проєкт «Армія відновлення». За цей рік учасникам виплатили 2 млн 522 тис. грн зарплати.
Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, виконували ряд інших робіт.
За останніми даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 177 договорів, згідно з якими залучили до таких робіт майже 800 зареєстрованих безробітних.
Для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:
збереження статусу безробітного на весь період їх виконання;
заробітна плата (не нижче мінімальної – 6700 грн);
соціальний захист і гарантії;
легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);
страховий стаж.