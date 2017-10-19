Нові перемоги Тернопільських школярів

Новий навчальний рік розпочався з перемоги Михайліченка Віталія, учня 10 класу Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 у конкурсі «Intel-Техно Україна 2017-2018» – національному етапі міжнародного конкурсу «Intel-ISEF».

Конкурс проходив у приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» протягом 10-13 жовтня 2017 року. Віталік представляв роботу в секції енергозбереження, в якій запропонував використовувати енергію блискавки та виборов диплом ІІІ ступеня.