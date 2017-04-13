Тернополян просять не нехтувати безпекою та плавати лише у дозволених місцях

– Залишається відкритим питання щодо відпочинку на воді людей у небезпечній акваторії в районі ставу по вул. Білецькій (т. зв. «Ближній» пляж) де дно містить ями, які є небезпечними для відпочиваючих.

Визначення та облаштування місць масового відпочинку на воді є запорукою запобігання загибелі людей на них. Зараз обговорюються технічні заходи, які можна впровадити для безпеки «Ближнього», – наголосив заступник міського голови Владислав Стемковський. – Також управлінню надзвичайних ситуацій спільно з Тернопільською міською рятувально-водолазною станцією дане доручення провести обстеження дна акваторії Тернопільського ставу в районі вул. Білецької. Планується організувати спостереження за акваторією «Ближнього» пляжу рятувального поста та забезпечити зв’язок з підрозділами екстреної медичної допомоги та аварійно-рятувальними службами.

Члени комісії у результаті обговорень прийняли рішення підготувати водний об’єкт до проведення заходів, уточнити межі зони відповідальності рятувального поста, забезпечити роботу рятувальних постів, оснащення рятувальними засобами, виставити буї помаранчевого або червоного кольору в межах 50 м від берега до глибини 1,5-1,75 м у зоні купання людей, позначити буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні для життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу у поперечному профілі та установити на території водного об’єкта на видних місцях інформаційні матеріали щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування. Також було прийняте рішення розробити схеми під’їзних шляхів та спусків на воду рятувальних засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) „ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ”.