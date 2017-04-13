Тернополян просять бути дуже пильними під час свят

Керівники Головного управління Нацполіції краю, Служби безпеки України, держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділів Збройних Сил України та Нацгвардії розглянули питання забезпечення належного рівня публічної безпеки у регіоні під час релігійних та масових заходів, у місцях масового перебування людей та спільного реагування на прояви терористичного характеру.

Зокрема правоохоронці Тернопільщини нестимуть службу в посиленому режимі задля забезпечення публічної безпеки, а також підтримуватимуть правопорядок під час Великодніх богослужінь та інших святкувань.

Працівники поліції закликають краян не втрачати пильність та невідкладно повідомляти про виявлені підозрілі предмети та осіб на оперативну лінію 102.

Не вчиняйте самостійно жодних дій з підозрілими знахідками, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Роз’ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або в під’їзді, може бути небезпечним.