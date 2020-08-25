Офіційна інформація про COVID-19 на Тернопільщині: 25 серпня підтверджено 154 нові випадки та три летальних

Станом на 25 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4916 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4547 випадків – дорослі, 369 випадків – діти), з них 59 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужала 2851 особа.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3350, з яких 1676 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 80 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1674 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).