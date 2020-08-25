Офіційна інформація про COVID-19 на Тернопільщині: 25 серпня підтверджено 154 нові випадки та три летальних
Станом на 25 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4916 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4547 випадків – дорослі, 369 випадків – діти), з них 59 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужала 2851 особа.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3350, з яких 1676 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 80 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1674 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1367 (674 одужало, 6 летальних, 687 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 268 (108 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Борщівський район –59 (27 одужало, 1 летальний , 31 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 198 (126 одужало, 2 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 214 (100 одужало, 114 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 148 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 76 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 257 (151 одужало, 4 летальних, 102 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 68 (39 одужало, 29 продовжують хворіти);
– Козівський район – 137 (79 одужало, 1 летальний, 57 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 475 (440 одужало, 8 летальних, 27 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 158 (125 одужало, 33 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 280 (258 одужало, 6 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 73 (37 одужало, 36 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 20 (9 одужало, 3 летальних, 8 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 140 (58 одужало, 82 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 419 (185 одужало, 4 летальних, 230 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 394 (157 одужало, 3 летальних , 234 продовжують хворіти);
– Шумський район – 241 (213 одужало, 10 летальних, 18 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 6 осіб;
проведено 377 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 154 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (48 осіб)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани –5
• с. Лапшин – 1
• с. Гиновичі – 1
• с. Мечищів – 1
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Стрілківці – 3
Гусятинський район (15 осіб):
• м. Копичинці – 7
• с. Трибухівці – 1
• с. Круголець – 2
• с. Увисла – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Целіїв – 3
Заліщицький район (12 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт. Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Виноградне – 1
• с. Лисівці – 2
• с. Кошилівці – 1
Збаразький район (6 осіб):
• смт Вишнівець – 2
• м. Збараж – 2
• с. Чернихівці – 2
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Вівся – 1
• с. Дибще – 2
• с. Козівка – 2
Лановецький район (3 особи):
• с. Лопушне – 1
• с. Бережанка – 2
Монастириський район (1 особа):
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (4 особи):
• с. Полупанівка – 4
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Лиса – 1
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Млиниська – 1
• с. Золотники – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Дичків – 1
• с. Грабовець – 1
Чортківський район (30 осіб):
• м. Чортків – 19
• с. Нагірянка – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Біла – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Росохач – 1
• с. Колиндяни – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Вовківці – 1