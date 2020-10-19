Офіційно: за добу на Тернопільщині виявили 142 випадки зараження вірусом COVID-19, шестеро людей померли

Станом на 19 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 17498 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16227 випадків – дорослі, 1271 випадок – діти), з них 228 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 12020 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4845 (3088 одужало, 51 летальних, 1706 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 832 (655 одужало, 8 летальних, 169 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 852 (435 одужало, 13 летальних, 404 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 828 (606 одужало, 16 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 777 (619 одужало, 12 летальни х, 146 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 830 (514 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 298 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 855 (572 одужало, 10 летальних, 273 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 423 (326 одужало, 3 летальних, 94 продовжують хворіти);

– Козівський район – 532 (367 одужало, 4 летальних, 161 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1094 (832 одужало, 18 летальних, 244 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 465 (372 одужало, 2 летальних, 91 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 695 (549 одужало, 10 летальних, 136 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 486 (338 одужало, 4 летальних, 144 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 192 (114 одужало, 3 летальних, 75 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 678 (415 одужало, 17 летальних, 246 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1382 (969 одужало, 12 летальних, 401 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1206 (867 одужало, 12 летальних, 327 продовжують хворіти);

– Шумський район – 526 (382 одужало, 14 летальних, 130 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 37 осіб;

проведено 590 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 142 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 6 летальних випадків: жінка 78 р. м. Теребовля, жінка 81 р. м. Заліщики, чоловік 73 р. Тернопільський район с. Шляхтинці, чоловік 62 р. м. Борщів, чоловік 68 р. м. Теребовля, жінка 41 р. Зборівський район смт Залізці.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (31 особа)

Бережанський район (9 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Куропатники – 2

Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Іванків – 2

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 5

• м. Копичинці – 2

• с. Городниця – 2

• с. Вікно – 1

Заліщицький район (19 осіб):

• м. Заліщики – 10

• с. Бедриківці – 2

• с. Садки – 1

• с. Городок – 1

• с. Печорна – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Бересток – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Залужжя – 1

• с. Синява – 1

• с. Базаринці – 1

Зборівський район (4 особи):

• с. Нестерівка – 2

• с. Коршилів – 2

Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Конюхи – 4

• с. Теофіполка – 1

Кременецький район (3 особи):

• с. Катеринівка – 3

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Ковалівка – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Яргорів – 1

• с. Бертники – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Гончарівка – 1

Підволочиський район (11 осіб):

• смт Підволочиськ – 7

• с. Оріховець – 1

• с. Кам’янки – 2

• с. Клебанівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 2

• с. Лошнів – 2

Тернопільський район (21 особа):

• с. Велика Лука – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Байківці – 3

• с. Лозова – 1

• смт Великі Бірки – 2

• с. Білоскірка – 3

• с. Баворів – 3

• с. Скоморохи – 1

• с. Дичків – 1

• с. Товстолуг – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Красівка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• смт Заводське – 1

• с. Косів – 1