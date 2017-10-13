Посадовці Тернопільської міської ради приховали у своїх декларація частину майна

Серед усього – нерухомість, причетність до різного роду структур. А дехто взагалі не подав декларацію або зробив це з запізненням.

Директор Комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» (ЄДРПОУ32295301, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Листопадова, буд. 5) Ковальчук Тарас Станіславович (призначений на посаду 06.07.2016 року) в порушення Закону України «Про запобігання корупції», умисно не подав декларацію таким чином вчинив кримінальне правопорушення передбачене ст. 366-1 КК України.

Директор КП «Тернопільводоканал» Кузьма Володимир Антонович подав декларацію 02.05.2017 року

Начальник Відділу державного архітектурно будівельного контролю Тернопільської міської ради Горішній Михайло Васильович, не зазначив інформацію про те, що його жінка Горішна Оксана Мирославівна, є засновником ОК “ЖБК “ГРОМНИЦЬКОГО» ЄДРПОУ 38837983

Начальник Управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Мединський Ігор Григорович (на фото), не зазначив інформацію про те, що він є засновником ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ” ЄДРПОУ 26428014 та керівником ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ЄДРПОУ 25694452.

Начальник Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради Дейнека Юрій Петрович, не повідомив про те, що його жінка Дейнека Олена Євгенівна є засновником ТОВ “ЗООЦЕНТР” ЄДРПОУ 38357991

Начальник патронатного відділу Тернопільської міської ради Калуш Катерина Вікторівна не зазначила про те, що вона є засновником ТДВ “ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФАБРИКА ХУДОЖНІХ МЕБЛІВ” ЄДРПОУ 14049627.

Шаповал Олександр Сергійович, (брат Шаповал Микита Сергійович працівник СБУ) заступник начальника управління-начальник відділу контролю за правопорушеннями муніципальної поліції Тернопільської міської ради не зазначив в своїй декларації інформацію про всіх власників житлового будинку в с. Киданці, Збаразького району Тернопільської області, який йому належить на праві власності в розмірі 50%, а також про право власності на майно, яке він здає в оренду ТОВ АГРО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА “Калина”. Тернопільська міська рада надала йому в користування кімнату в гуртожитку, хоча він має квартиру.

Директор КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ТМР Фляк Олег Олегович, в своїй е-декларації не зазначив інформацію про наявне в його користуванні нерухоме майно, тобто місце проживання та фактично на яких підставах користується, а також інформацію про його діяльність як підприємця.