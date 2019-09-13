Олександр Смакула з Тернопільщини зробив відкриття, на яке отримав перший у світі патент

У понеділок, 9 вересня 2019 року, в Центрі Науки Тернополя відзначили 119-ту річницю від дня народження видатного українського фізика та винахідника антирефлексійного покриття лінз Олександра Смакули. Перед присутніми виступила племінниця вченого Ганна Андріївна Дмитришин-Смакула, яка поділилася своїми спогадами про Олександра Смакулу. Про життєвий шлях видатного вченого розповіли доктор медичних наук, професор, академік Академії медичних наук України, дійсний член Наукового товариства імені Т. Шевченка на Тернопільщині Михайло Андрейчин і директор Фонду імені професора Олександра Смакули Василь Липовецький.

Складним, але й цікавим було життя видатного фізика. У 1935 р. Олександр Смакула зробив відкриття, на яке отримав перший у світі патент, — спосіб поліпшення оптичних приладів, що отримав назву “просвітлення оптики”. Суть відкриття полягає в тому, що поверхню скляної лінзи покривають спеціальним шаром певного матеріалу, що значно зменшує відбиття світла від поверхні лінзи й одночасно збільшує контрастність зображення. Оскільки оптичні лінзи є основним елементом різних приладів — фотоапаратів, мікроскопів, телескопів, перископів, стереотруб, біноклів, різних оптичних пристроїв до стрілецької зброї тощо,— це відкриття стало великим здобутком, яким користується все людство до сьогодні, як на Землі, так і в космосі. Тож, того дня багато говорили саме про оптичні прилади.

Тому й астролюбителі Тернопільщини не могли оминути увагою захід і радо відгукнулися на запрошення керівника Центру науки Тернополя Христини Білінської виступити з доповідями. Про особливості оптичних схем телескопів розповів старший лаборант, асистент кафедри програмної інженерії ТНПУ ім. І. Пулюя, учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” Юрій Стоянов. А про основи астрофотографії об’єктів далекого космосу – професійний фотограф, астропейзажист і молода зірка діпскаю, учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” Андрій Ревун. Підтримати колег по хобі прийшли члени Астрономічного товариства Тернопільського району “Небозвід” – вчитель фізики і астрономії Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Богдан Васильович Плисюк і вчитель фізики та астрономії НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Михайло Андрійович Шемеля, а також методист відділу навчальних предметів та професійного зростання педагогів ТОКІППО Василь Гайда.

“Що нового в SI, або внесок Смакули в розвиток фізики кристалів та метрології” – тема доповіді кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Юрія Скоренького. А про можливості сучасних цифрових мікроскопів з CCD- та CMOS-матрицями розповів доцент кафедри фізики, завідувач лабораторії кіберфізичних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Олександр Крамар.

Опісля виступів учасники клубу любителів астрономії “ТерАстро” винесли телескопи на оглядовий майданчик поблизу Центру науки Тернополя і провели тротуарку – спостереження за Сонцем у телескопи з сонячним фільтром.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам заходу і доповідачам за цікаву інформацію і поступ у напрямі популяризації астро-фізичних і дотичних до них наук.

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