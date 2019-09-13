У Тернопільській школі батьки учнів кували монети на щастя (Відео)

У Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” провели незвичний захід – кували монети, які, мовляв, приносять щастя.

Для учнів, які з об’єктивних причин не змогли прийти в той день у школу, монети викував директор Олександр Остапчук, який першим демонстрував процес.

“Ковалі” по черзі вдягали фартух справжнього коваля. Це майже реліквія, адже цьому захисному одягу понад 50 років.

Вага молота, яким кували монети у школі №6, становила 6 кілограмів.

