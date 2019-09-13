Місце в Тернополі, де формують навички психологічного розв’язання проблем

Центр психологічного консультування – новий для Тернопільського національного медичного університету формат, у рамках якого професійні психологи надають комплексну допомогу психосоціального спрямування студентам, викладачам, працівникам вишу. Про всі тонкощі створення нового проєкту – від ідеї до успішної діяльності журналіст газети “Медична академія” запитувала у фахівців центру Тетяни Гусєвої та Людмили Богуцької.

– Що стало поштовхом для створення структури саме такого спрямування? Як виник сам задум?

Тетяна Гусєва: «Ідею створити центр психологічного консультування підказали наші студенти. Власне, це була ініціатива студентського парламенту. Адміністрація вишу та ректор ТНМУ, професор Михайло Корда відгукнулися, як й на всі інші цікаві пропозиції, а в результаті маємо Центр психологічного консультування. Нам виділили комфортний для цього виду діяльності кабінет у студентському гуртожитку №1, що на вулиці Живова, 3. Сюди приходять усі охочі – уважні до свого психічного здоров’я люди, зацікавлена в особистісному розвиткові студентська молодь. У штаті центру два фахівці – завідувачка Тетяна Гусєва, вона асистентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології нашого університету, кандидатка психологічних наук, арт-терапевтка та фахівчиня з психосоматики, членкиня Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів. Сімейна психологиня Людмила Богуцька є провідним фахівцем центру, членкиня Української спілки психотерапевтів і Всеукраїнської спілки психологів, що практикують гештальт-підхід, співзасновниця консультаційного центру для жінок «Колиска життя» та проєктів щодо запобігання домашньому насиллю відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА. Надаємо можливість нашим клієнтам в одному місці у рамках індивідуальних візитів отримати консультацію щодо розв’язання проблем, керуючись Етичним кодексом психолога. Психологічна допомога безкоштовна та конфіденційна.

На психологічне консультування записуємо студентів, викладачів і працівників університету. Від початку роботи центру надали понад 200 консультацій. Розуміючи ситуацію, коли студент не завжди має час чи й просто соромиться спілкуватися віч-на-віч, ми запровадили он-лайн-консультування, яке виявилося доволі дієвим і результативним.

З весняного семестру цього навчального року були зорганізовані зустрічі для студентів у форматі психологічної підтримувальної групи. Її напрямок – міжособистісна взаємодія з елементами психоедукації. Учасники – молодь, яку цікавить самопізнання та розвиток. Хтось прийшов, аби «підсилити» чутливість до себе та самосприйняття, когось привабила можливість отримати навички ефективніше долати стреси та виклики, які так часто нині підсуває сучасний ритм життя. Всі учасники групи навчилися впевненіше почуватися у спілкуванні та у стосунках з іншими. Вже цього навчального семестру продовжимо роботу групи й, звісно, до участі запрошуємо всіх охочих, щоправда, за попередньою співбесідою з психологом».

– У нашому університеті навчається чимало студентів-іноземців. Чи пропонували їм ці послуги?

Людмила Богуцька: «Створюючи центр психологічного консультування ТНМУ, розуміли, що його відвідувачами стануть і студенти-вихідці з інших країн та навіть континентів. Тому наш центр-полікультурний, це означає, що, працюючи з іноземними студентами, ми враховуємо особливості світогляду та менталітету представників різних культур. Щоб налагодити цей напрямок роботи більш ефективно, створили навчально-практичний курс. До участі запрошуємо студентів, яких цікавлять питання особистісного та професійного розвитку, психотерапевтичне й психологічне консультування. Завдяки підтримці студентського парламенту, вже маємо зацікавлених учасників – студентів з Нігерії, Індії та Марокко. На зустрічах клубу учасники отримають знання й навички для надання підтримувального консультування, які згодом будуть самостійно застосовувати на практиці. Ознайомимо учасників з основами базового консультування, поділимося знаннями про техніки та методи роботи психолога. Практикуючи, застосовуємо різноманітні методи роботи, які годяться нам і перевірені досвідом і до того ж відповідають ситуації – це дієві елементи когнітивно-поведінкової терапії, широке різноманіття арт-терапії, техніки гештальт-підходу, тілесно орієнтованої терапії, транзакційного аналізу. Фахівці центру вдосконалюють свою сферу професійної компетентності. Постійне навчання та розвиток – це те гасло, яким керуємося в роботі. Радо поділимося власними знаннями із зацікавленими студентами. Після проходження навчально-практичного курсу наші учасники допомагатимуть нам відповідати на запити іноземних студентів. Упевнені, що досвід, який вони отримають в нашому центрі, допоможе їм у майбутній професійній самореалізації. Іноземні ж студенти, які звертаються до нас за психологічною підтримкою, отримають спеціалізовану психологічну допомогу».

– Які пріоритети визначили у діяльності центру?

Тетяна Гусєва: «Ми вирішили відійти від стандартних психологічних кліше та виокремили основні, на наш погляд, найважливіші ланки й напрямки діяльності такого психологічного осередку. Серед найважливіших – індивідуальне психологічне консультування, профілактично-просвітницька робота та безпосередньо робота кабінету психолога. Особливу роль відвели індивідуальній роботі з клієнтами. Консультування студентів, викладачів і працівників університету, як уже зазначали, проводимо як в очній формі, так і в он-лайн-режимі, тобто дистанційно. Серед тих двохсот консультацій, які вже провели, 191 – для студентів, а 18 – для педагогічних працівників.

Консультації проводимо щодня – з понеділка до п’ятниці, але попередньо потрібно записатися за телефонами, також надаємо психологічну допомогу в он-лайн-форматі. В пріоритеті роботи нашого кабінету – індивідуальний підхід до клієнтів, тому графік намагаємося зорганізувати гнучкий, так, аби він щонайбільше відповідав потребам і запитам наших відвідувачів.

В обширі профілактично-просвітницької діяльності створили й постійно наповнюємо корисною в психологічному сенсі інформацією нашу сторінку в мережі Фейсбук та веб-сторінку на сайті ТНМУ, а також зорганізовуємо тематичні зустрічі зі студентами та викладачами.

У нашому арсеналі є друкована продукція – просвітницькі флаєри зі стрес-менеджменту та флаєри для полегшення адаптації першокурсників. Розроблені друковані матеріали двома мовами – українською й англійською, їх розповсюджуємо серед студентів. Щопонеділка працює група психологічної підтримки та психоедукації для студентів.

Робота кабінету психологічного консультування триває згідно з графіком чергових годин. Саме на ці години студенти приходять без запису, часто в стані тривоги чи гострої реакції на стрес. Життя непередбачуване й, певна річ, що запланувати зустріч не завжди є змога. Тому й запровадили ці «чергові години», аби студенти отримали швидкий та екстрений доступ до психологічної допомоги.

На початку навчального року розпочнемо новий напрямок нашої роботи щодо адаптації першокурсників. Психодіагностика адаптаційних можливостей ще вчорашніх учнів, а нині – студентів першого року навчання, дуже важлива. Бо така проблема, як дезадаптація може позначитися погіршенням роботи пізнавальної сфери, зміною в емоційно-почуттєвому стані, що в майбутньому може спричинити загрозу деформацій у професійній самореалізації.

– Що б побажали нашим читачам?

– Психічного та ментального здоров’я. Недарма ж відомий німецький філософ Артур Шопенгауер стверджував, що дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я. Насправді життя просте, проте ми чомусь вперто намагаємося його ускладнити».

Лариса ЛУКАЩУК