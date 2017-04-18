Ось як Тернопіль готується до пляжного сезону

В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді під головуванням заступника міського голови Владислава Стемковського.

Участь у нараді взяли члени комісії та начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик, начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів, завідувач Тернопільського міського відділу ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” Анатолій Поліщук та інші.

Під час наради йшлося про щорічне обстеження водолазним підрозділом аварійно-рятувальної служби та очищення від сторонніх предметів перед початком купального сезону дна акваторії Тернопільського ставу, відведеного для купання людей. Владислав Стемковський зазначив, що замовнику необхідно отримати паспорт пляжу з наступними документами: паспорт підводної частини акваторії пляжу, акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу, карта виміру глибин дна акваторії пляжу, акт про усунення перешкод з дна акваторії пляжу.

– Залишається відкритим питання щодо відпочинку на воді людей у небезпечній акваторії в районі ставу по вул. Білецькій (т. зв. «Ближній» пляж) де дно містить ями, які є небезпечними для відпочиваючих. Визначення та облаштування місць масового відпочинку на воді є запорукою запобігання загибелі людей на них. Зараз обговорюються технічні заходи, які можна впровадити для безпеки «Ближнього», – наголосив заступник міського голови Владислав Стемковський. – Також управлінню надзвичайних ситуацій спільно з Тернопільською міською рятувально-водолазною станцією дане доручення провести обстеження дна акваторії Тернопільського ставу в районі вул. Білецької. Планується організувати спостереження за акваторією «Ближнього» пляжу рятувального поста та забезпечити зв’язок з підрозділами екстреної медичної допомоги та аварійно-рятувальними службами.

Члени комісії у результаті обговорень прийняли рішення підготувати водний об’єкт до проведення заходів, уточнити межі зони відповідальності рятувального поста, забезпечити роботу рятувальних постів, оснащення рятувальними засобами, виставити буї помаранчевого або червоного кольору в межах 50 м від берега до глибини 1,5-1,75 м у зоні купання людей, позначити буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні для життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу у поперечному профілі та установити на території водного об’єкта на видних місцях інформаційні матеріали щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування. Також було прийняте рішення розробити схеми під’їзних шляхів та спусків на воду рятувальних засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) „ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ”.