Персональні дані, які збирали тернопільські тероборонівці з’явились на російських ресурсах

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Тернопільщини. Він незаконно збирав персональні дані добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Згодом на одному з російських пропагандистських ресурсів були оприлюднені ці особисті дані членів тернопільської тероборони.

Під час розслідування витоку інформації з’ясувалося, що один із місцевих правоохоронців незаконно збирав з доступних йому баз даних інформацію про учасників територіальної оборони в Тернопільській області.

Фігурант систематизував та зберігав імена тероборонівців, дати їх народження, місце реєстрації та проживання, наявність у власності рухомого та нерухомого майна, вогнепальної зброї та спецзасобів, контактні номери телефонів родичів.

Нерідко він пересилав ці дані іншому працівнику правоохоронного органу незахищеними каналами зв’язку. Таким чином, конфіденційна інформація могла опинитися у ворога.

Наразі слідство встановлює, навіщо він збирав дані у такому об’ємі та яким чином персональні дані тероборонівців потрапили до російських пропагандистів.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації (ч. 1, 2 ст. 182 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.