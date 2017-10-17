Під ТОДА розпочалася всеукраїнська акція “Велика політична реформа” (фото)

Організатори наголосили, що акцію організували громадські організації, а політичні сили лише підтримали.

У Тернополі акція не настільки багаточисельна, як у Києві.

Організатори планують підписати спільне звернення до обласної ради. Закликають усіх до підписання.

Люди надіються, що Верховна Рада прийме відповідний законопроект, який передбачає створення Антикорупційного суду, обмеження депутатської недоторканості та пропорційної виборчої системи з відкритими списками.