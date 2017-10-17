У тернопільській гімназії вчителів зустріли стражі

Учні Тернопільської української гімназії ім. І. Франка по-особливому привітали своїх вчителів з професійним святом. Про враження написала працівниця гімназії для офіційного сайту навчального закладу:

“Напередодні дня працівника освіти іду на роботу. Підхожу до дверей гімназії. Усіх працівників зустрічають два стражі. Цікаво. Заходжу у вестибюль і попадаю у школу магів та чаклунів Грінготсі. Довкола персонажі із книг про Гаррі Поттера. Старшокласники пропонують зробити фотосесію та проїхатись на чаклунському поїзді №9 3\4. Підіймаюсь крізь живий коридор із старшокласників .Отримую запрошення на святкове дійство. Воно не менш яскраве ніж вранішня зустріч. Радують пісні у виконанні наших гімназистів та гостей. Атмосфера чудова. Свято вдалося”.