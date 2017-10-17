На Тернопільщині шляховики втілюють нечуваний проект задля безпеки на дорозі

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області приступила до будівництва на трасі Н-02 /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка системи уповільнення трафіку дорожнього руху. Низка штучних перешкод змусить водіїв знизити швидкість та зменшить кількість ДТП. При цьому, на відмінну від «лежачих поліцейських», система ніяк не шкодить транспортним засобам.

Перший об’єкт системи уповільнення знаходитиметься біля села Плоске на трасі Н-02 /М-06/ (колишня Р-32). Шляховики обладнають спеціальний вигин дороги, завдяки якому водії не зможуть їхати дорогою швидше, аніж 60 кілометрів на годину.

«Будівництво системи уповільнення трафіку дорожнього руху для нас є новим досвідом, – зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик. – Таке ноу-хау ми впроваджуємо в рамках трирічної національної програми підвищення безпеки на дорогах 4Е (Engineering/Стандарти, Enforcement/Нагляд,Emergency/Порятунок, Education/Освіта) Укравтодору. Її завдання – створити максимально безпечні мови для учасників дорожнього руху.»

Система уповільнення трафіку дорожнього руху на Тернопільщині передбачає також встановлення освітлювальних приладів, які живитимуть сонячні батареї. Усього Службою автомобільних доріг області заплановано будівництво трьох об’єктів системи.