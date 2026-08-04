За непослух і порушення канонічного порядку: Тернопільська єпархія ПЦУ відсторонили від служіння священника Олексія Николишина

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор заборонив у священнослужінні священника Олексія Николишина. Відповідний указ датований 4 серпня.

Про це повідомили на офіційній сторінці Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

Згідно з текстом указу, позаштатного клірика Тернопільської єпархії ПЦУ Олексія Николишина заборонено у священнослужінні:

«За грубе порушення канонічного порядку, непослух та зневагу до свого єпископа, участь у незаконних зібраннях та діях, спрямованих на розділення Православної Церкви України, позаштатний клірик Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) священник Олексій Зеновійович Николишин відповідно до 15, 31, 39 правил Святих Апостолів та правила 5 Святого Помісного Собору Антіохійського забороняється у священнослужінні в очікуванні його повного і щирого покаяння та повернення у лоно Православної Церкви України».

У документі зазначено, що рішення ухвалене через, як стверджують у єпархії, грубе порушення канонічного порядку, непослух єпископу, участь у незаконних зібраннях та діях, які, на думку керівництва єпархії, були спрямовані на розділення Православної Церкви України.

Станом на момент публікації матеріалу публічної реакції священника Олексія Николишина щодо цього рішення немає.