Фіктивний покупець у Чехії: Тернопільська митниця викрила порушення під час експорту агропродукції

Під час аналізу митного оформлення товарів агропромислового комплексу працівники Тернопільської митниці виявили порушення під час експорту соєвих бобів. Вартість товару, який став предметом порушення митних правил, перевищує 1 мільйон гривень.

Як повідомили у Тернопільській митниці, під час оформлення експорту були подані документи, що містили неправдиві відомості про одержувача товару.

Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби звернулися із запитом до митних органів Чеської Республіки.

У відповіді чеської сторони зазначено, що підприємство, вказане як покупець соєвих бобів, було ліквідоване через неподання податкової та фінансової звітності. Крім того, його юридична адреса виявилася віртуальною, а в інформаційних базах митної адміністрації Чехії відсутні будь-які відомості про здійснення цим підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

Отримані дані підтвердили, що для митного оформлення експорту були використані документи з неправдивими відомостями щодо одержувача товару.

За цим фактом Тернопільська митниця склала протокол про порушення митних правил за частиною першою статті 483 Митного кодексу України та передала матеріали до суду.

Після розгляду справи суд визнав керівника українського підприємства винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив штраф у розмірі 100% вартості товару — 1 мільйон 42 тисячі гривень.