Платити за обігрів під’їздів з наступного опалювального сезону муситимуть всі тернополяни

Платити за обігрів під’їздів з наступного опалювального сезону муситимуть всі, не залежно від того, централізоване, індивідуальне чи змішане опалення в будинку. У домах, де труби обрізали без відповідного дозволу – їх мають відновити. Про це повідомив директор “Тернопільміськтеплокомуненрго” Андрій Чумак.

“Зараз в законодавстві України положення наступне, якщо ви в місцях загального користування не маєте опалення, то ви його маєте відновити все, більше нічого не допускається. Якщо проєктом передбачено, що у вас має обігріватися під’їзд не зважаючи на те, який у вас зараз будинок: централізоване опалення, частина індивідуального, все індивідуальне, якщо ви не маєте дозволу, оформленого у законному порядку, що ці місця загального користування не обігріваються, то ви маєте його відновити”, – Андрій Чумак.

Також, каже Андрій Чумак, відтепер “Тернопільміськтеплокомуненерго” обслуговуватиме тільки ті мережі, які ведуть до будинків. Комунікації у будинку, має обслуговувати організація, яку на зборах оберуть жителі будинку, наприклад ОСББ чи обслуговуюче підприємство.

“Основна, кардинальна зміна, яка відбулася, полягає в тому, що законами зараз визначено, що ми надаємо послугу, або продаємо теплову енергію будівлі в цілому”, – каже Андрій Чумак

Кандидат технічних наук Руслан Розум прокоментував ці зміни у законодавстві:

“Цей новий закон дуже страшний. Крім того, що нам зростають платіжки, йде те, що ми починаємо бути залежні. Якщо хтось не платив за комуналку в будинку, то проблема була якраз в тієї компанії, яка надає нам послуги. Після прийняття цього закону стане так, що за ті послуги будемо платити ми з вами”.

Суспільне