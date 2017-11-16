Подарунок Тернопільському краєзнавчому музею від «віртуоза» графіки Степана Шевчука

Відомий художник («віртуоз» графіки) Степан Шевчук із селища Заводське, що біля Чорткова, передав у фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею малярський триптих «Пам’яті «Небесної Сотні» (2016, папір, акрил).

У центральній частині композиції — «Молитва» (71,5х51,7 см), ліва частина композиції — «Вівтар пам’яті» (71,5х51,7 см), права — «Вінок пам’яті» (71,5х51,7 см).

А житель вулиці Братів Бойчуків у Тернополі, член Національної спілки художників України, художник І категорії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Мамчур подарував «рідній установі» авторську роботу «Портрет М. Бойчука» (2017, картон, олівець, 44х32 см). «Дарунок пам’яті» Михайлові Бойчуку намальовано на пошанування 135-річчя від народження та 80-річчя трагічної загибелі «зачинателя школи монументального живопису».