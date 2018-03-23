Подворові обходи роблять студенти в селах Чортківщини

“Медичні огляди в селах Чортківщини” – таку назву має пілотний проект, у рамках якого студенти місцевого медзакладу проводять подвірні обстеження людей.

Тим, хто цього потребує, виписують ліки, які надає держава в рамках програми “Доступні ліки”. Студенти Чортківського державного медичного коледжу вже оглянули мешканців більшої половини Чортківського району. Для майбутніх медиків – добра практика, для мешканців сіл – вчасна лікарська допомога.