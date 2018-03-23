Олег Нитка: В лікарняних аптеках Тернополя з’являться платіжні термінали

За ініціативи депутата від «Самопомочі» Олега Нитки на сесії міської ради прийнято рішення про обов’язковість усіма підприємцями, що здійснюють свою діяльність в лікарняних закладах міста Тернополя в 60-ти денний термін обладнати свої аптечні пункти мобільними платіжними терміналами для здійснення безготівкового розрахунку за придбані ліки.

«До мене, як до депутата Тернопільської міської ради від Самопомочі звернулися мешканці м. Тернополя, які стурбовані тим, що станом на сьогодні, в багатьох аптечних пунктах, розташованих в лікарняних закладах міста Тернополя, відсутні мобільні платіжні термінали для безготівкового розрахунку за придбані ліки. Тернополяни не можуть придбати ліки, користуючись банківськими картками. Медикаменти відпускають лише за готівку. Провівши обстеження декількох аптечних пунктів та аптек, розташованих в лікарняних закладах, я особисто не зміг розрахуватися банківською карточкою за ліки», – зазначив Олег Нитка.

Чому це рішення міської ради є важливим? В лікарняні аптеки здебільшого звертаються стаціонарні хворі, які себе погано почувають чи навіть після операції. Тобто це ті люди, що фізично не мають сили вийти з лікарні і знайти у місті найближчий банкомат, який не завжди працює. Зручніше розраховуватися за допомогою електронних платежів за придбані медикаменти і людям літнього віку, які отримують пенсію на свою платіжну карту. Попри всі очевидні зручності для пацієнтів, встановлення платіжних терміналів також має бути виявом елементарної турботи і поваги до людей. На жаль не всі підприємці це розуміють.

«З тими, які не розуміють, слід говорити буквою закону. Адже відсутність платіжних терміналів в аптечних пунктах як і інших закладах продажу товарів є порушенням постанови Кабміну № 878 від 29 вересня 2010 р. та закону України «Про захист прав споживачів». У законі чітко сказано, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця видів розрахунків, установлених законодавством України. Продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати», – зауважує Олег Нитка.

Контроль за виконанням даного рішення покладено на управління торгівлі Тернопільської міської ради. У випадку невиконання вимоги таких підприємців буде притягнуто до адміністративної відповідальності і з ними не буде продовжено договір оренди.