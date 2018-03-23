У Чорткові зробили те, що побоявся Надал

Розглянувши звернення громадської організації “Чортківська спілка учасників АТО”, депутатської групи партії “Об’єднання “Самопоміч” депутатами міської ради прийнято звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр міністра України, Генерального прокурора України щодо силового розгону наметового містечка 03 березня 2018 року.

У зверненні, зокрема, йдеться, що депутати міської ради, в переддень “Дня українського добровольця”, дня вшанування усіх, хто першими піднялися на захист України від агресії Російської Федерації обурені фактом силового розгону учасників протестної акції руху “Визволення” у Києві біля стін Верховної Ради України 03 березня 2018 року.

Серед вимог, викладених у зверненні, – негайна реакція згідно з законами України на протиправні дії окремих посадових осіб, причетних до виконання та погодження спецоперації, які намагаються спровокувати в Україні внутрішній конфлікт — протиставити представників Збройних сил України працівникам Міністерства Внутрішніх справ України.

Свою позицію висловив і міський голова Володимир Шматько:

“Я, як міський голова, як учасник АТО, офіційно заявляю, що засуджую силові методи і розгін в такий спосіб людей, які стояли з мирним протестом на вулиці Грушевського в місті Києві.

Я не підтримую жодним чином дії силовиків, які поставили на коліна людей, які захищали свободу і незалежність нашої держави на сході України.

Вважаю, що у реформованій поліції, про яку говорять у всій країні, повинні бути нові статутні правила поводження поліцейських з громадянами України.

Моя особиста позиція як Шматька Володимира Петровича: на вулиці Грушевського протест, який стояв на дорозі, мав бути зупинений або перенесений в інше місце для розблокування дороги по вулиці Грушевського в цивілізований спосіб як належить демократичній державі.

Вважаю, що Арсен Аваков як міністр, і органи, які контролюють дотримання законності і правопорядку в нашій країні по відношенню до її громадян, повинні провести об’єктивне розслідування і наказати тих, хто допустив такі дії”.

Нагадаємо, депутати на чолі з Сергієм Надалом цього так і не зробили. Поіменне голосування за таке ж рішення в Тернопільській міськраді:

1 Артимович Андрій Іванович НЕ ГОЛОСУВАВ

2 Баб’юк Марія Петрівна НЕ ГОЛОСУВАВ

3 Бич Павло Дмитрович НЕ ГОЛОСУВАВ

4 Болєщук Петро Михайлович ЗА

5 Газилишин Андрій Богданович НЕ ГОЛОСУВАВ

6 Гевко Галина Орестівна НЕ ГОЛОСУВАВ

7 Генсерук Віктор Анатолійович ЗА

8 Гринда Володимир Павлович ЗА

9 Грицишин Андрій Антонович ЗА

10 Зелінка Назарій Володимирович ЗА

11 Зінь Іван Федорович ЗА

12 Климчук Олег Андрійович НЕ ГОЛОСУВАВ

13 Костюк Ігор Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ

14 Ландяк Петро Дмитрович НЕ ГОЛОСУВАВ

15 Лупак Сергій Михайлович ЗА

16 Надал Сергій Віталійович НЕ ГОЛОСУВАВ

17 Нитка Олег Богданович ЗА

18 Паньків Наталія Миколаївна НЕ ГОЛОСУВАВ

19 Півторак Святослав Романович НЕ ГОЛОСУВАВ

20 Поврозник Петро Іванович ЗА

21 Редьква Назарій Михайлович НЕ ГОЛОСУВАВ

22 Серетний Тарас Ігорович НЕ ГОЛОСУВАВ

23 Сиротюк Михайло Мирославович НЕ ГОЛОСУВАВ

24 Стукало Андрій Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ

25 Торожнюк Роман Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ

26 Турецька Наталія Іванівна НЕ ГОЛОСУВАВ

27 Шараськіна Вікторія Андріївна ЗА

28 Шкула Андрій Петрович ЗА

29 Шморгай Олег Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ

30 Шоломейчук Наталія Василівна НЕ ГОЛОСУВАВ

31 Штопко Юрій Васильович ЗА

32 Яциковська Оксана Богданівна НЕ ГОЛОСУВАВ

УСЬОГО: 32

УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 32

З НИХ:

“ЗА”: 12

“ПРОТИ”: 0

“УТРИМАЛОСЬ”: 0

“НЕ ГОЛОСУВАЛО”: 20

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО