«Подвиг кожного, хто став на захист своєї землі, повинен надійно зберегтися у літописі української держави», – Віктор Овчарук на нагородженні добровольців  

У Тернополі відбулася ІІІ церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини». Захід традиційно пройшов у Тернопільському драмтеатрі.

Орденом «Лицарський хрест добровольця» відзначено сім добровольців, двох з них – посмертно. Також було вручено волонтерську та капеланську нагороду, а чотирьом добровольцям – нагрудний знак «Учасник бойових дій».

– Маю за честь сьогодні бути на цій сцені і висловлювати слова вдячності за мужність тим, хто не чекаючи жодної винагороди, залишивши власні справи, самовіддано взялися рятувати Україну від ворожої навали.

Тисячі добровольців з усієї країни першими стали на захист держави, тисячі волонтерів продемонстрували нечувану силу єдності та підтримки нашим воякам, доводячи усьому світу, що український народ єдиний у помислах зберегти Україну і самостійно вирішувати власну долю. Особлива подяка і нашим військовим капеланам, які від початку війни і до сьогодні несуть разом з нашими воїнами увесь тягар цієї збройної боротьби. Тернопільська обласна рада, до слова, прийняла звернення до керівництва держави щодо надання статусу учасника бойових дій капеланам і волонтерам, які брали участь в АТО упродовж 2014-2016 років, – наголосив під час церемонії голова обласної ради Віктор Овчарук. – Низький уклін кожному, хто ризикуючи власним життям, з честю і гідністю виконав свій громадянський і військовий обов’язок та мужньо протистояв агресорам. Світла пам’ять загиблим… Переконаний у тому, що подвиг кожного, хто став на захист своєї землі, не має права на забуття і повинен надійно зберегтися у літописі української держави. І церемонія вручення ордену повинна проводитися доти, допоки не будуть відзначені усі добровольці».

За словами ініціатора та організатора заходу Ружени Волянської, Тернопільська обласна рада від початку заснування «Добровольця Тернопільщини» допомагала у проведенні церемонії вшанування добровольців.