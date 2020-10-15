«На Тернопіллі великі партії почали спільну війну проти “Довіри”», – заява політсили

Бучацька ТВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії «Довіра».

Про це повідомляє «ОПОРА».

Адвокат обласної організації партії «Довіра» Казимир Попіль зазначив, що представники комісії просто виконували волю “великих” партій, не знаючи законів, які регламентують виборчий процес.

– Ситуація, яка склалася ще раз показує, що «маленьким партіям нема чого робити на великих виборах». Тобто зібралися великі партії, з великою кількістю своїх представників в комісіях, які виконують волю партії, не читають закони, взагалі не підготовлені. Не знають ні виборчого кодексу, ні законів, які регламентують виборчий процес», – сказав Казимир Попіль у коментарі для «ОПОРИ».

Щодо голосування за реєстрацію кандидатів він зауважив: «Взагалі був не розгляд. Це було просто піднімання рук по політичних силах».

– Ми другу добу не можемо отримати протокол цього засідання, щоб оскаржити його в ЦВК. Сьогодні отримали постанову рішення. Ми будемо просити ЦВК, щоб вона прийняла міри до комісії і зареєструвала нас власним рішенням, що вона має право зробити, – повідомив Казимир Попіль.

Нагадаємо, 2 жовтня Тернопільський окружний адміністративний суд скасував постанову Бучацької міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати до Бучацької міської ради включених до єдиного та територіального виборчих списків Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» та зобов’язав комісію повторно розглянути питання про реєстрацію. 13 жовтня на засіданні Бучацька ТВК прийняла рішення про відмову у реєстрації кандидатів від цієї політичної сили.

30 вересня Тернопільська територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка звернулася до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Бучацької міської територіальної виборчої комісії. Третьою стороною у цій справі виступала організація політичної партії «Довіра», оскільки суть позову полягала у визнані протиправною та скасуванні постанови Бучацької міської ТВК від 25 вересня 2020 року №13 в частині реєстрації кандидатів у депутати від цієї політичної сили.

Підставою для звернення до суду організація Радикальної партії вказувала, що при формуванні територіальних виборчих списків організацією партії «Довіра» не були дотримані вимоги гендерного представництва. У списку кандидатів, кількість яких не кратна п’яти, не було дотримано вимоги почергового включення, що передбачено частиною 9 статті 219 Виборчого кодексу України.

Засідання суду у цій справі відбулося 2 жовтня. Суд задовольнив позов частково та постановив скасувати відповідну постанову Бучацької міської ТВК та зобов’язати комісію повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидатів у депутати до Бучацької міської ради від організації політичної партії «Довіра».

В свою чергу організації політичної партії «Довіра» подала апеляційну скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду. 6 жовтня відбулося судове засідання. Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції.

Голова Бучацької міської ТВК Роман Керницький повідомив спостерігачу ОПОРИ, що питання про реєстрацію кандидатів у депутати до Бучацької міської ради від організації політичної партії «Довіра» було включене до порядку денного засідання 7 жовтня, але рішення не було прийняте, оскільки не набрало потрібної кількості голосів.

9 жовтня Тернопільська обласна організація політичної партії «Довіра» подала позовну заяву до Тернопільського окружного адміністративного суду на бездіяльність Бучацької міської ТВК. 10 жовтня відбулося засідання у цій справі. Суд задовільнив заяву позивача і зобов’язав Бучацьку міську ТВК повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидатів у депутати до Бучацької міської ради від організації політичної партії «Довіра».

13 жовтня відбулося засідання Бучацької міської виборчої комісії, на якому на голосування було поставлене питання про реєстрацію кандидатів у депутати включених до єдиного та територіального виборчих списків Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра». «За» рішення проголосували сім членів ТВК, «проти» – десять членів і один утримався. Тоді на голосування поставили питання про відмову у реєстрації кандидатів від цієї політичної сили. «За» рішення проголосували десять членів ТВК, «проти» – сім членів і один утримався.