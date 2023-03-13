Види опалювальних систем для квартир, будинків, комерційної нерухомомсті

Як обігріти квартиру чи дім? Монтаж систем опалення у Львові від компанії ЕкономТепло дозволить вирішити дане питання. Спеціалісти допоможуть вибрати, привезуть та установлять обладнання – швидко й без зайвого клопоту.

Для обігріву житла можна використовувати різні види опалення:

електричне;

водяне;

повітряне;

альтернативні джерела.

Найпопулярніша система опалення в Україні

Водяне опалення є найбільш розповсюдженим на території нашої країни. Воно застосовується для обігріву переважної кількості житлових будинків, котеджів, а також виробничих об’єктів. Основним елементом, що використовується для обігріву, є котел. Вода ж виступає в якості теплоносія. Вона переміщається по замкнених трубах і передає своє тепло різноманітним приладам, до яких відносяться радіатори, конвектори, система «тепла підлога».

Циркуляція відбувається природним шляхом, через різницю тиску в контурі, проте частіше за все, вона – вимушена, тож передбачає використання одного або ж кількох насосів. Вода проходить через весь опалювальний контур і віддає тепло. Потім теплоносій повертається в котел, де нагрівається знову.

В сучасних опалювальних системах зазвичай використовується декілька контурів, адже часто існує необхідність не лише в обігріванні приміщень, а й води для бойлерів, басейнів, «теплої підлоги». Окремий контур доцільно організовувати щоразу, коли потрібно задати окремі параметри обігріву.

Повітряне опалення

Давній, проте ефективний спосіб для обігрівання споруд. Повітряне опалення використовується для створення комфортних умов переважно в виробничих приміщеннях та в місцях загального користування. Його успішно поєднують з обмінною припливною вентиляцією.

Чи може повітряне опалення обігрівати житлові приміщення? Так. В його основі лежить принцип конвекції повітря. Воно нагрівається теплогенератором та передається й розподіляється по системі за допомогою вентилятора. В кімнатах відбувається теплообмін і, холодне повітря знову надходить до теплогенератора.

В чому полягає принципова відмінність між системами водяного та повітряного опалення? Обігрів повітрям відбувається без використання труб, радіаторів та інших проміжних елементів. Рівень складності системи повітряного опалення залежить від розмірів об’єкта.

Електричне опалення

Якщо бажаєте облаштувати опалювальну систему, що буде максимально простою в монтажі та обслуговуванні, обирайте електричне опалення. Воно може передбачати використання різних обігрівальних приладів, наприклад, електроконвекторів. Ті нагрівають повітря, що проходить через панель, та не нагріваються самі.

Альтернативним варіантом може стати система «тепла підлога». Найпростіший варіант – електричний. Він заснований на використанні нагрівальних кабелів та плівкових підлог. Щоб вибрати опалювальну систему, варто врахувати всі її переваги та недоліки в умовах конкретного будинку чи приміщення, й визначити найбільш зручний та економічно вигідний варіант. Вищеперераховані способи можуть комбінуватися та передбачати використання різних опалювальних пристроїв.