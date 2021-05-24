Поліція і депутати, перепалки з охороною та провізори на вулиці – що коїлося вночі в тернопільській аптеці №78?

Днями до пізнього вечора в аптеці №78, що знаходиться на вулиці Руській, перебували представники виконавчої служби. Вони описували аптечне майно. Як повідомляла “Номер один”, якраз під час перебування керівника закладу за кордоном, представники міської ради вирішили забрати приміщення аптеки собі. Склалося враження, що чиновники вичікували слушного моменту, коли дирекція аптеки піде у відпустку.

На місці події з нашими журналістами поспілкувався начальник відділу Тернопільської державної виконавчої служби Володимир Банах, який повідомив, що вони діють згідно рішення Господарського суду.

– У підвідомчому мені відділі знаходиться на виконанні судовий наказ, винесений іменем України Господарським судом Тернопільської області, згідно якого державними виконавцями ТМВ ДВС проводяться виконавчі дії. Ми жодним чином не можемо перешкоджати господарській діяльності закладу, а всі подальші виконавчі дії продовжаться наступного тижня, – повідомив Володимир Дмитрович.

Також був присутній директор КП “Підприємство матеріального-технічного забезпечення” Тернопільської міської ради Олег Фляк, який продемонстрував нам документи, що, на його думку, підтверджують законність того, що відбувалося в аптеці.

– Я надаю вам документи, де чітко прописані наші дії. Є боржник, стягувач. Постановлена вимога, ми діємо в рамках відповідних документів, – прокоментував Олег Олегович.

Учора близько 22-ої години, коли працівники ДВС завершували роботу, яка має продовжитися вранці понеділка (24 травня), до аптеки прибув депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк.

– Ситуацію складно коментувати, адже вона обросла цілою серією судових рішень. Виконавча служба працює згідно рішення суду. Важливо в даній ситуації, аби всі сторони дотримувалися чинного законодавства, і можливо юристи обох сторін зможуть дійти компромісу в законній площині. Ніхто не хоче порушувати закон. Тому сподіваємося на правильне юридичне вирішення даного питання. Ми повинні розуміти, що тут є спір двох юридичних осіб, засновником однієї є міська рада, іншої – обласна рада, але тут ще є питання інших суб’єктів, ще потрібно врахувати права та обов’язки засновників та керівників. Дати відповідь на запитання, чи буде функціонувати 78-ма аптека в даному приміщенні, складно, – прокоментував Олег Сиротюк.

Окрім депутатів, до аптеки прибули й представники потерпілої сторони.

– Органи виконавчої служби виконують свою роботу, вони мають рішення суду, яке не можуть не виконати. Але є ряд питань, які варто вивчити і також вимагати на них відповіді. Працівники аптеки є законослухняними громадянами, які не перешкоджали жодним діям. Навіщо було створювати незрозумілі агресивні моменти, а саме – виламувати ломом двері, лякати тим самим людей, – не ясно. Зараз виконавча служба працює відповідно до закону, описує рухоме майно, згодом вони повинні передати його на зберігання. В свою чергу, ми також будемо діяти в рамках закону, більше на даний час розповісти не можу, – коментує адвокат Іван Парубій.

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Стосовно чоловіка, який виламував двері у службове приміщення, то працівники аптеки не на жарт злякалися, адже це була невідома їм особа, яка зробила свою роботу і зникла.

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Як виявилося, цей молодик не є працівником виконавчої служби. За словами працівників аптеки, спершу він “намотував” круги біля аптеки, а потім йому подали сигнал, і він кулею помчав всередину приміщення, дістав лом і почав вибивати двері. Ймовірно, що керівництво аптеки звертатиметься у правоохоронні органи з вимогою встановити дану особу і кваліфікувати законність її дій.

Нам вдалося з’ясувати, що 22 травня, в аптеці також не відбулася перезмінка працівників. Оскільки аптека працює цілодобово, то вранці на роботу мали прийти інші провізори на чергування, але увійти на робоче місце їм не вдалося, оскільки представники Державної служби охорони їх не впускали. Ми зателефонували до директорки аптеки Ольги Жерухи, яка на даний час знаходиться за кордоном, і вона повідомила, що з ВДСО аптека №78 має заключений договір. Але раптом виявилося, що охоронна служба заключила новий договір з підприємством матеріально-технічного забезпечення міської ради і тепер виконує їхні вказівки.

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Пані Ольга дуже стривожена діями правоохоронців, вранці на місце події ще й прибула поліція, яку викликали провізори, адже у приміщенні аптеки зберігаються наркотичні та психотропні речовини, які потребують посиленої охорони і допуск до них сторонніх осіб є недопустимим і карається законом.

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– Справді, було перешкоджання господарській діяльності аптеки. Четверо працівників не змогли виконувати своїх прямих обов’язків. На місце події прибула поліція, була складена відповідна заява про перешкоджання діяльності. Патрульна поліція все зафіксувала. Нам мотивують такі дії “певним” договором, який начебто заключений між міською радою та органами ВДСО, але цього договору не пред’явили ні нам, ні працівникам поліції, – розповів адвокат Анатолій Патковський.

“Номер один”

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