Перевозка мебели: особенности и преимущества

Для того чтобы переехать в новую квартиру или дом необходимо заранее составить план переезда. Это поможет избежать стрессовых ситуаций и дополнительных проблем. Особое внимание необходимо уделить перевозки мебели, многие считают, что вполне могут справиться самостоятельно. Но это вовсе не так.

При переезде весьма сложно обойтись без помощи профессиональных грузчиков, это гарантия того, что ваше имущество будет доставлено в целости и сохранности, и при этом вы сэкономите много времени и сил. Грузчики транспортной компании помогут разобрать, упаковать мебель по установленным правилам, погрузить в кузов специально подобранного автомобиля.

Транспортная компания Biggy предоставляет комплексный спектр услуг по перевозки мебели по Киеву и Киевской области. Здесь вы сможете подписать юридический договор между заказчиком и исполнителем, перевозчик обеспечивает сохранность груза.

Особенности мебельной перевозки

Спрос на транспортные услуги ежедневно повышаются. Если вам необходимо организовать офисный или квартирный переезд, то обращайтесь только в проверенные компании. Этапы работы включают:

Грузчики подготавливают помещение для переезда, убирают лишние предметы, внимательно осматривают дверные проемы.

После этого мебель разбирается и упаковывается в заранее подготовленные коробки, мешочки.

Особенное внимание уделяется упаковке. Хрупкие вещи и крупная мебель перематываются специальной пленкой, чтобы избежать царапин и сколов.

Вся мебель аккуратно грузится в автомобиль и крепится защитными ремнями.

Заранее оговаривается маршрут и адрес доставки, подбирается автомобиль. Для квартирных или офисных переездов подходят фургоны от 1,5 до 5 тонн.

Занос, сборка и установка предметов в новой квартире или офисе.

Весь вышеперечисленный список входит в стоимость работ грузчиков. Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте фирмы Biggy.

Преимущества транспортных компаний

Сотрудники транспортных компаний обеспечивают безопасную перевозку мебели. Полностью исключаются варианты повреждения имущества. К преимуществам сотрудничества, несомненно, относят:

скорость выполнения заказа (фирма заранее обсуждает с клиентом сроки доставки груза);

отслеживание передвигаемого груза, на сайте компании можно узнать информацию о месте нахождения вашего отправления;

фиксированные тарифы, стоимость транспортировки просчитывается индивидуально, в зависимости от расстояния, объема и габаритов;

упаковка груза – специалисты компании самостоятельно упаковывают вещи, это обеспечивает целостность и сохранность мебели;

профессионализм выполнения работ.

В транспортных компаниях предоставляется возможность транспортировки мебели по указанному адресу. Это гарантия того, что груз будет вручен получателю прямо в руки.