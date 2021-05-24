12:36 | 24.05.2021
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Головний інфекціоніст України з Тернополя розповів, чому сам вакцинувався (фото)

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81-річний житель Тернополя,  вчений у галузі інфекційних хвороб, епідеміології та військової епідеміології Михайло Андрейчин розповів, що за своє життя і наукову діяльність зрозумів багато важливих речей, а саме, як боротися з інфекціями та епідеміями. І одним із найдієвіших способів є вакцинація, цитує вченого прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

– Зі свого наукового досвіду мені відомо, що вакцинування за всю історію, відколи його винайшли, допомагало долати смертельні хвороби, від яких практично не було лікування. Ми стикнулися з новою пандемією – COVID-19, яка змогла зупинити весь світ. Тому, я вважаю своїм завданням вакцинуватися, щоб убезпечити себе та оточення, – розповів Михайло Андрейчин.

Науковець більшу частину свого життя вивчає інфекційні хвороби та епідеміологію. Він має 12 наукових ступенів та звань як в Україні, так і за її межами. Отримав близько 13 відзнак вищого рівня, серед яких нагорода Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України, премія імені Братів Лепких, медаль «Ветеран праці» та багато інших. А в 1997 році очолив ініціативну групу, зусиллями якої створено Асоціацію інфекціоністів України. Відтоді й донині є президентом Асоціації.

Джерело: Тижневик “Номер один”

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