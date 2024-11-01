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Новини Тернополя 

Понад 100 хвилин сміху – у Тернополі виступить Сергій Афонський з табуйованою темою

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Стендап-перевірка Сергій Афонський

Сергій Афонський готує свій третій україномовний сольний стендап. Тема табуйована. Яка саме – дізнаєтесь на виступі. Буде багато особистих історій і авжеж жартів. 
Спочатку Сергій поспілкується із глядачем, задасть атмосферу всьому вечору, бо теми подекуди інтимні і треба трішки довіри з обох сторін. Потім буде основна частина – саме стендап. Загалом це буде приблизно 90-110 хв насичених сміхом, думками, розмовами і відпочинком. Всі мають право на маленький відпочинок у понеділок. І це найкраща пропозиція для тебе. Приходь!

04 листопада 2024 | 19:00
через 2 дні
м. Тернопіль, Коперника, 4
 
Купити квиток можна тут – https://secure.wayforpay.com/payment/afonskyj

 

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