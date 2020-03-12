Порушників карантину в Україні каратимуть штрафом або тюремним ув’язненням

Правоохоронці мають право під час карантину здійснювати рейди і перевіряти дотримання вимог уряду. За порушення умов карантину передбачено покарання від штрафів до кримінальної відповідальності, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

«Порушників притягуватимуть до відповідальності. Йдеться, звісно, про посадових осіб або відповідальних за суб’єкти господарської діяльності», – пояснив він в ефірі «Громадського радіо».

Як приклад, радник міністра навів тритижневий карантин у закладах освіти. За його словами, стаття 325 Кримінального кодексу про порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним захворюванням передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі терміном до восьми років.

«Є стаття 137, яка встановлює відповідальність і обов’язки громадян щодо охорони життя і здоров’я дітей. Там так само санкції від великих штрафів до п’яти років ув’язнення», – наголосив Іван Варченко.

Тож МВС закликало відповідально ставитися до ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю українців.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні введено карантин через коронавірус. Карантин передбачає закриття усіх навчальних закладів і скасування масових заходів, на яких можуть бути присутніми 200 і більше людей.

Також через коронавірус Україна закрила 170 пропускних пунктів на кордоні і припинила авіасполучення з Італією, де кількість хворих зростає надшвидкими темпами. Зокрема, з вечора 12 березня будуть закриті деякі пішохідні та автомобільні пункти пропуску на кордонах з країнами Євросоюзу.

А Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу Covid-19 через його стрімке поширення по всьому світу. Заражених коронавірусом виявили у 114 країнах світу.