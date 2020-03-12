У Китаї пройшов пік поширення коронавірусу

У Китаї пік поширення коронавірусу нового типу вже пройдено.

Про це в четвер під час брифінгу заявив представник Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР Мі Фен.

«Пік поширення коронавірусу нового типу в нашій країні вже пройдено, число нових випадків захворювання стає все менше і менше», – цитує Мі Фена агентство «Сіньхуа».

Представник відомства також зазначив, що «в усіх регіонах Китаю, крім провінції Хубей, протягом тижня не було виявлено нових випадків захворювань, спричинених коронавірусом». «Епідемічна ситуація в цілому зберігається на відносно низькому рівні», – додав Мі Фен.

Спалах захворювання, що спричинений новим коронавірусом, був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в Центральному Китаї.

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