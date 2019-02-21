Рекордна «Червона рута» у виконанні студентів ТНПУ пролунала на весь світ

Рекордний флешмоб – наймасовіше виконання легендарної «Червоної рути» студентами педагогічного університету – за короткий час отримав надзвичаний відголос.

14 лютого, у День закоханих, понад 1300 студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка заспівали на перерві пісню як подарунок усім закоханим та як вияв любові до рідної мови і Батьківщини. Пісню радо підхоплювали викладачі, працівники, гості вишу і навіть перехожі.



Таким чином студенти встановили рекорд – наймасовіше виконання пісні. Сертифікат про встановлення рекорду ректору вишу професору Б.Б.Буяку заступник міського голови Тернополя Л.О.Бицюра.

Виконання пісні проходило в напрочуд піднесеній атмосфері, а фото та відеозаписи події того ж дня розлетілися по всьому світу. За декілька кількість переглядів одного з відеороликів перевищила 100 тисяч.

20 лютого відео рекорду переглянули понад 131 000 разів.

Звідусіль в мережі линуть слова підтримки та схвалення на адресу студентів та університету.

Студенти ТНПУ ім.В.Гнатюка, сповнені натхнення і гордості за красу української пісні, не збираються зупинятися на досягнутому. Вони сповнені бажання виконувати й інші пісні задля єднання українців.

А ще запрошують студентів різних вишів у інших містах України підтримати пісенний флешмоб.

Також готується відео версія з титрами англійською з використанням фрагментів відео з мобільних пристроїв студентів університету.

Ви також можете переглянути відео-рекордсмен

Джерело: сайт ТНПУ

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