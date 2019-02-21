Новини Тернополя 

Рекордна «Червона рута» у виконанні студентів ТНПУ пролунала на весь світ

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“Звідки в тебе ті чари?” 

Рекордний флешмоб – наймасовіше виконання легендарної «Червоної рути» студентами педагогічного університету – за короткий час отримав надзвичаний відголос.

14 лютого, у День закоханих, понад 1300 студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка заспівали на перерві пісню як подарунок усім закоханим та як вияв любові до рідної мови і Батьківщини.  Пісню радо підхоплювали викладачі, працівники, гості вишу і навіть перехожі.

Співають викладачі та студенти

Напрочуд піднесена атмосфера


Таким чином студенти встановили рекорд – наймасовіше виконання пісні.  Сертифікат про встановлення рекорду ректору вишу професору Б.Б.Буяку  заступник міського голови Тернополя Л.О.Бицюра.

Ректор вишу професор Б.Б.Буяк отримав сертифікат про встановлення рекорду від заступника міського голови Тернополя

Виконання пісні проходило в напрочуд піднесеній атмосфері, а фото та відеозаписи події того ж дня розлетілися по всьому світу. За декілька кількість переглядів одного з відеороликів перевищила 100  тисяч.

 

20 лютого відео рекорду переглянули понад 131 000 разів. 

Звідусіль в мережі линуть слова підтримки та схвалення на адресу студентів та університету.

Студенти ТНПУ ім.В.Гнатюка, сповнені натхнення і гордості за красу української пісні, не збираються зупинятися на досягнутому. Вони сповнені бажання виконувати й інші пісні задля єднання українців.

А ще запрошують студентів різних вишів у інших містах України підтримати пісенний флешмоб.

Також готується відео версія з титрами англійською з використанням фрагментів відео з мобільних пристроїв студентів університету.

Ви також  можете переглянути відео-рекордсмен  

Джерело: сайт ТНПУ

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