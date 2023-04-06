Решітки на вході та бруд всередині: в якому стані укриття на зупинках Тернополя

У деяких мобільних укриттях, що знаходяться неподалік зупинок громадського транспорту в Тернополі, встановили металеві решітки, які замикають на колодки. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, скільки укриттів зачинили, чому це роблять та хто їх відмикає під час тривоги.

При вході до укриття на вулиці Богдана Хмельницького біля зупинки громадського транспорту “Залізничний вокзал” встановили грати та повісили замок.

Укриття на вулиці Богдана Хмельницького. Фото: Суспільне Тернопіль

Ольга Божко працює неподалік. Дівчина каже, що укриття закрили через звернення громадян.

“Дуже багато було скарг від людей, бо багато бруду, неприємний запах з нього, тому і закрили. Це дуже добре, що є такі укриття, адже тут дуже великий потік людей, бо залізничний вокзал і люди мають можливість сховатися. Багато приїжджих людей, які в принципі міста не знають. Під час тривоги це укриття відкривають і люди можуть далі ним користуватися”.

Ольга Божко. Фото: Суспільне Тернопіль

Укриття неподалік автовокзалу, що на вулиці Торговиця, не закрили. Тернополянин Володимир Барна говорить, не заходить в нього під час тривоги.

Володимир Барна. Фото: Суспільне Тернопіль

“Річ у тому, що я тут постійно виходжу, задля цікавості заглянув раз-другий. Коли перетворили такі укриття у смітники, пляшок повно, сміття. Ну, як туди заходити? Як бути в такому, коли звучать сирени? Піди понюхай того, що там все є. Я вже не кажу, що там туалет і все решта”.

Укриття на вулиці Торговиця. Фото: Суспільне Тернопіль

Світлана Чепіль, яка прибирає тут, розповіла, що це – єдине мобільне укриття на цій вулиці. Воно не зачиняється. Жінка прибирає укриття в середньому тричі на тиждень. У приміщенні немає світла, тому працює з ліхтариком.

“Пляшки, папірчики. Ми бачимо, що люди, скажемо, ходять тут в туалет. Переважно безхатченки заходять. Прибираю, вибираю пляшки, недопалки. Іграшок був цілий пакет. Стояли тут, я думала, що то якась жива людина, а то ведмідь був, іграшка м’яка. Часом є таке, що безхатченки тут. Треба закривати, бо то всяке буває, мертві можуть бути”.

Світлана Чепіль. Фото: Суспільне Тернопіль

Прибиральниця говорить, що дезінфекції тут не робить.

“Я прийшла, прибрала та й пішла. Мені ж ніхто не каже прибирати, мити. То ж треба ганчірку, треба хіба віник намочити до калюжі”.

Світлана Чепіль. Фото: Суспільне Тернопіль

На вулиці Руська мобільне укриття знаходиться біля Кооперативного коледжу.

Укриття на вулиці Руська. Фото: Суспільне Тернопіль

“Ми вчимось неподалік. Цими укриттями ми не користуємося. Всередині, ніби чисто, але я не розумію, для чого і який з них сенс”, – каже студентка Кооперативного коледжу Софія.

Софія. Фото: Суспільне Тернопіль

Тернополянин Андрій живе поряд біля укриття на вулиці Київська. Чоловік говорить, в укритті встановили грати зі замком, проте вдень воно відчинене.

Укриття на вулиці Київська. Фото: Суспільне Тернопіль

“Ідея хороша, просто потрібно, щоб відповідально до цього люди відносилися, щоб не смітили. Поважали працю інших”.

Андрій. Фото: Суспільне Тернопіль

Металеві решітки встановили на двох мобільних укриттях з десяти. Про це розповів начальник відділу благоустрою Тернопільської міськради Олег Вітик.

“Враховуючи те, що деякі несвідомі громадяни справляють потребу, особливо це спостерігається на залізничному вокзалі, а також були деякі проблеми на Київській, то було прийнято рішення влаштувати решітки, щоб не допускати таких випадків”.

Олег Вітик. Фото: Суспільне Тернопіль

Прибирають в укриттях двірники, закріплені за територією, на якій воно знаходиться, – каже Олег Вітик.

“Укриття закріплені за мікрорайонами, їх щоденно прибирають. Проводиться оплата за це, тому що вони включені в загальну площу. Видають хлорку, видають відро, ганчірку і всі засоби. Ми щоденно, враховуючи таку ситуацію, що дійсно потрібно контролювати. Моніторимо щоденно ситуацію”, – говорить Вітик.

Укриття на зупинках. Фото: Суспільне Тернопіль

У випадку повітряної тривоги двірники відчиняють укриття.

Нагадаємо, встановили укриття в листопаді минулого року. Коштували вони майже 10 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті закупівель “Прозоро”.