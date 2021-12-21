У Тернополі виростуть “бетонні сади”
На останній сесії відбулось голосування по виділенню в приватну власність земельних ділянок “під садівництво” на вул. 15 квітня. Про це розповідає депутат від “Сили Людей” Олег Різник.
- Вдумайтесь! На одній з найбільш перевантажених автомобілями вулиці, яка одночасно є міжнародною трасою! Ну а шо? Можемо.
За словами депутата, ринкова вартість даних земельних ділянок – біля 6,5 млн. грн.
- Я не буду розписувати, на що місто могло б витратити дану суму: покращення матеріально-технічної бази шкіл, лікарень чи господарки міста… – ви і так все добре розумієте… Проте, громада міста не отримала жодної копійки від відчуження цих ділянок. Про дерева, які будуть зрізані в процесі “будівництва бетонного саду” я також промовчу…
Щасливими садівниками стали Чабан Мирослав Васильович і Радомінська Тетяна Миколаївна.
Кадастрові номера, якщо комусь цікаво: 6110100000:06:003:0032 та 6110100000:06:003:0025.
Посилання на рішення сесії: https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/55134.html
- Примітним є ще те, що до тепер дані ділянки використовувало Управління житлово-комунального господарства, яке зараз “чомусь” відмовляється від них на користь “садівників”. На мою думку, ту смугу зелених насаджень не можна чіпати і слід залишити як зелену захисну смугу від перевантаженої автомобільної траси. Вона ж захищає у тому числі кілька головних лікарень міста і області, розміщених поряд (2-га міська, Дитяча обласна, Обласна онкологічна та ін.), – розповідає Олег Різник
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