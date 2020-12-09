22:57 | 9.12.2020
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Рятувальники запобігли пожежі у центрі Тернополя (фото)

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Тернопільські рятувальники запобігли пожежі на одному з підприємств міста

О 20.17 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про загоряння димоходу котельні на території підприємства по вул.Пирогова, що у місті Тернопіль.
На місце події негайно направлено сили та засоби відповідно до підвищеного номера виклику, загалом залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 20 рятувальників.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що в приміщені котельні стався спалах сажі в димоході без подальшого горіння. Пожежники детально оглянули місце надзвичайної події, вжили необхідних заходів, щоб не допустити подальшого горіння.

Внаслідок події ніхто не постраждав, Матеріальні збитки та причини – встановлюються.

 

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