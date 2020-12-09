Фермерське господарство «ГАДЗ» цього року сплатило понад 10 млн грн податків

Фермерське господарство «ГАДЗ» за 11 місяців 2020 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 10,42 млн грн.

Фонд заробітної плати за цей період склав 23,14 млн грн при середньосписковій чисельності працівників – 193. Окрім цього, у 2020 році ФГ «ГАДЗ» створило 45 нових робочих місць.

Керівник господарства Петро Гадз каже, колектив ФГ «ГАДЗ» – команда справжніх професіоналів, які заслуговують комфортних умов праці та гідної заробітної плати.

– За сумлінно виконану роботу ми даємо своїм працівникам щедру нагороду. Запорукою успіху господарства є законослухняність та гідні умови праці. ФГ «ГАДЗ» цінує кожного працівника. Усі зарплати ми виплачуємо відкрито та прозоро й закликаємо інших також повністю викорінити явище «зарплати в конвертах», – зазначив Петро Гадз.

За 11 місяців 2020 року господарство також інвестувало в розвиток компанії 205,6 млн грн, а у 2021 році планує освоїти 250 млн грн.