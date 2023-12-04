19:28 | 4.12.2023
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СБУ передала у музеї Тернопільщини раритетні культурні цінності

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Співробітники Тернопільського управління СБУ спільно з працівниками Державної виконавчої служби передали у краєзнавчі музеї Тернопільщини раритетні колекції старовинних предметів.

 

У січні минулого року зловмисники намагалися приховано вивезти за межі України старовинні срібні монети та колекцію скіфських наконечників стріл.  Культурні цінності контрабандисти мали намір переправити у країни ЄС для продажу іноземним колекціонерам, але оперативники  спецслужби своєчасно виявили та вилучили  історичні артефакти.

 

Вироком суду організаторів контрабандного бізнесу визнано винними, а антикварні предмети, що мають культурну цінність, конфісковано у дохід держави.

 

Сьогодні ж співробітники УСБУ в Тернопільській області передали  збережені історичні пам’ятки до рук працівників краєзнавчих музеїв Тернопільщини.

 

Відтепер колекція зі 382 скіфських наконечників стріл, датовані VII-III століттям до нашої ери,перебуватиме на постійному зберіганні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Водночас, 6 зліпків пруських монет часів правління Сигизмунда I зберігатимуться у краєзнавчому музеї Шумська.

 

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