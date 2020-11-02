Играть в онлайн-слоты в официальном клубе Вулкан 24

Вулкан 24 – официальное онлайн-казино с лицензионными игровыми автоматами, программой лояльности, турнирами и акциями. Зарегистрируйтесь и играйте на деньги!

Казино Вулкан 24: официальный сайт с лицензионными аппаратами

На официальном сайте казино Vulkan игроки могут запускать на деньги лучшие лицензионные слоты, получать бонусы от клуба, участвовать в программе лояльности, турнирах, акциях и лотереях. Доступ ко всем разделам игрового зала получают те геймеры, которые достигли совершеннолетия и прошли регистрацию. После создания аккаунта игрок сможет пополнять счет, получать подарки от клуба, узнавать по email о новых аппаратах, выводить деньги и прочее.

Официальные программа для ПК и мобильное приложение

Чтобы автоматически обходить блокировку, посетители сайта казино Вулкан 24 могут установить скачиваемую версию. Мобильное приложение доступно для смартфонов с операционными системами iOS или Android. Для его установки геймеру нужно открыть сайт клуба через браузер телефона и перейти в раздел “Моб. Приложение”. После этого произойдет автоматическое определение ОС смартфона и нужно будет нажать кнопку “Установить”.

Установка программы для компьютера доступна для владельцев устройств с ОС Windows или MAC. Игроку следует перейти в раздел “Скачиваемая версия” и следовать подсказкам. После успешной установки на рабочем столе устройства появляется ярлык мобильного приложения или программы для ПК, который позволяет запустить казино в 1 клик.

Игровые автоматы из каталога Вулкан

В казино представлены только лицензионные онлайн-слоты. В разделе “Игровой зал” геймер найдет автоматы от компаний 5MEN, Igrosoft, Play’n Go, Casino Technology, Novomatic, UG Production, Evoplay Entertainment, FunkySpins, Belatra. Игровые автоматы на реальные деньги доступны всем авторизованным пользователям. Их можно запускать на сайте или в скачиваемых версиях казино.

Без регистрации посетителям клуба доступны только игры в бесплатном режиме. При выборе демонстрационной версии игрок получает онлайн-кредиты, которыми будет делать ставки. Правила бесплатной игры не отличаются от правил слота в обычном режиме.

Самые популярные игровые аппараты среди посетителей казино Vulkan:

Book Of Ra;

Lucky Lady’s Charm Deluxe;

Fruit Cocktail;

Crazy Monkey;

Legacy Of Egypt;

Rocket Stars.

При выборе автомата игрок может обратить внимание на его RTP (показатель отдачи), правила, особенности бонусных опций, сумму джекпота. На главной странице казино популярные игры можно отсортировать по отдаче, в алфавитном порядке, по популярности и дате добавления.

Играйте только в официальном казино! В Вулкане игроки могут получать бонусы за пополнения счета, установку скачиваемой версии, промокоды, баллы и другие подарки от клуба.