18:15 | 10.05.2023
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Не буде гарячої води: з 15 травня у Тернополі починають відключати котельні

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Графік зупинок  котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2023 року оприлюднили на сайті підприємства. 

 Зазвичай котельні будуть зупиняти на 31 день, відповідно тернополяни, у яких центральне опалення та немає бойлерів, залишаться без гарячої води.  

 Першим “пощастить” мешканцям, які проживають на вулицях, які обслуговують котельні за адресами: Івана Франка, 16, Тролейбусна, 7б, Чернівецька 25а, та Галицька, 40.  

 Дані котельні планують відключити з 15 травня до 14 червня.

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