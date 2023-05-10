Не буде гарячої води: з 15 травня у Тернополі починають відключати котельні

Графік зупинок котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2023 року оприлюднили на сайті підприємства.

Зазвичай котельні будуть зупиняти на 31 день, відповідно тернополяни, у яких центральне опалення та немає бойлерів, залишаться без гарячої води.

Першим “пощастить” мешканцям, які проживають на вулицях, які обслуговують котельні за адресами: Івана Франка, 16, Тролейбусна, 7б, Чернівецька 25а, та Галицька, 40.

Дані котельні планують відключити з 15 травня до 14 червня.